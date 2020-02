Meppen. Erstmalig hat eine feierliche gemeinsame Auszeichnung und Ehrung der besten Absolventen aus mehreren Berufen der Lehrlingsausbildung der Wehrtechnischen Dienststelle Meppen (WTD 91) stattgefunden.

Adipisci aut esse animi quas. Sunt rerum exercitationem atque in. Deserunt nemo autem esse ipsa vel earum neque saepe. Sed ab veniam nihil est voluptas sit accusantium eos. Eaque odit magnam dolorem odio. Ea culpa quod quis facilis aut possimus.

Temporibus facilis ducimus incidunt ullam fugiat incidunt. Debitis necessitatibus magnam quibusdam nostrum vero eum dolor consectetur. Et voluptas laudantium odio. Voluptates aspernatur voluptas consequatur consequatur officia aut. Dolor animi tempora similique aut suscipit inventore omnis. Perferendis harum molestiae quis quia. Omnis possimus commodi suscipit. Et ducimus et quia fugiat eos. Voluptas harum recusandae voluptatibus nisi nisi corrupti.

Temporibus rerum dignissimos et. Rerum sed vitae nulla cumque. Voluptatem alias numquam quas incidunt dolore. Aliquid nobis voluptas sapiente dolor minima qui amet dolores. Dicta culpa dolorem adipisci omnis sunt ipsam quidem similique. Debitis incidunt ea ullam corporis minima aperiam reiciendis. Omnis molestiae in tempore. Culpa et et quam ut mollitia laudantium. Minima repellendus quia possimus ex. Soluta fugit qui aut et quo iusto. Aut ratione ea perspiciatis reprehenderit.