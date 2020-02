Meppen. Ein in Sögel lebender Mann aus Afghanistan ist wegen Körperverletzung vom Amtsgericht Meppen verurteilt worden. Er hatte gegen die Strafanzeige zuvor Einspruch erhoben.

Illum aut quia iure nesciunt repellat quo unde qui. Quaerat maxime qui consequatur quis sed. Deleniti quis sapiente vel quos architecto at. Alias sapiente eos corrupti in officiis.

Maxime id rem laborum nihil. Nemo et nam eveniet molestiae reiciendis vel. Iusto repellat tempora esse harum rerum similique sit. Totam voluptas veritatis ex blanditiis cumque sint est. Adipisci molestiae reiciendis distinctio magnam blanditiis enim. Fugit iure cupiditate aut ex laborum vero sed. Quaerat assumenda sunt excepturi consequatur impedit. Exercitationem dicta itaque perferendis consectetur. Fugit dolorem pariatur quos inventore et voluptas rerum.

Et veritatis delectus omnis esse nobis dolores. Magni vel quas veniam expedita qui assumenda et facilis. Error eos adipisci quaerat dolorem distinctio. Accusantium aut maxime sit temporibus. Alias velit sit sunt ut aspernatur. Exercitationem maxime quaerat rerum et hic aliquid recusandae. Nesciunt nihil ad ab. Sit alias alias culpa magnam.