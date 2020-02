Sumpfeichen an der Meppener Kanalstraße gefällt CC-Editor öffnen

Ein Bagger kappte zunächst die Baumkronen, später folgte der Stamm. Fotos: Tobias Böckermannzunächst

Meppen. Die Stadt Meppen hat am Mittwoch 17 Sumpfeichen in der Kanalstraße fällen lassen. Die im Vorfeld teilweise umstrittene Maßnahme dient der Vorbereitung des Ausbaus der Geh- und Radwege an der innerörtlichen Durchgangsstraße.