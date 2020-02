Am Mittwoch wegen Baumfällarbeiten gesperrt: Die Kanalstraße. Foto: Tobias Böckermann

Meppen. In Vorbereitung auf die neu geplante Verkehrsführung in der Kanalstraße werden am Mittwoch die notwendigen Baumfällungen durchgeführt. Hierfür ist eine Vollsperrung der Kanalstraße ab 8 Uhr erforderlich.