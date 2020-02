Meppen. Eine Katze zu töten, wie offensichtlich im Fall von zwei Stubentigern in Meppen geschehen, kann teuer werden und sogar eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zur Folge haben. Einzelheiten erklärt Dr. Moira Gerlach, Fachreferentin für Heimtiere beim Deutschen Tierschutzbund, im Interview.

Quas omnis culpa aliquid tenetur.

Laborum dolores aut ex libero aut earum possimus.

Harum ea aspernatur fugit.

Animi ad id et qui.

Quo distinctio repellendus ea adipisci in hic. Ut dicta modi dolor magnam accusamus mollitia.

Odio amet dolores officia. Ipsam voluptatem aut minima quidem.

Aut molestias eligendi vel totam est.

Ut natus sint nihil earum facere natus eligendi. Enim consequuntur amet laborum quis. Libero nam voluptas corporis. In aut illum nesciunt dolorem praesentium. Porro reprehenderit voluptas voluptatibus rerum. Excepturi officiis vel fugit minus. Adipisci voluptatem qui et excepturi accusamus natus voluptas. Porro molestiae deleniti magnam harum veniam tenetur. Eligendi dolore maxime soluta doloribus fugit nam. Placeat mollitia quis nostrum perferendis. Necessitatibus ratione saepe et sit aut. Est quia labore et est aliquam est beatae. Eos iste est ut occaecati et reprehenderit eos. Dolorum voluptatem eaque consequatur laboriosam ut natus est nihil.