Meppen. In Meppen ist am Dienstagvormittag ein Auto in ein Löschteich gerollt. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug wieder ans Land ziehen.

Am Dienstag um 10 Uhr wurde die Feuerwehr Meppen zu einer Unterstützung in das Industriegebiet Versen gerufen. Ein Auto war in einen Löschteich gerollt und mittlerweile so tief abgesunken, dass das Abschleppunternehmen seine Tätigkeit nicht aufnehmen konnte. Ein Trupp der Feuerwehr konnte im Schwimmrettungsanzug das Abschleppseil am Fahrzeug befestigen, sodass das Fahrzeug an Land gezogen werden konnte, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr.