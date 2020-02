Meppen. 2018 hat Erwin Ebeltjes das E-Bike Center an der Emsstraße Meppen eröffnet. Hier ist der gebürtige Niederländer nun ein Ladenlokal weiter gezogen und unter der Hausnummer 7 (ehemals Der Mann Herrenmode) zu finden.

Die offizielle Eröffnung soll einer Pressemitteilung der Stadt Meppen zufolge im Frühjahr gefeiert werden, schon jetzt begrüßt und berät er aber seine Kundschaft in den neuen Räumlichkeiten.



Auch wenn es nur wenige Quadratmeter mehr sind – das Ladenlokal an der Emsstraße 7 setzt auf eine neue Aufteilung, Helligkeit und eine großzügige Verkaufsfläche. Das waren auch die Beweggründe von Erwin Ebeltjes nach einem Jahr noch einmal die Umzugskartons zu packen. „Augenscheinlich wirkt das Geschäft wesentlich größer und unser Sortiment lässt sich hier viel besser präsentieren.“

Und Platz wird auch benötigt – nicht nur für das „Lopifit“ mit seinem großzügigen Wendekreis, das Meppens Citymanagerin Janine Baalmann bei ihrem Besuch sofort ins Auge stach. Dieses Laufrad bietet nahezu zwei Sportarten in einem: mit jedem Schritt auf dem Laufband fährt das Fahrrad vorwärts.

Darüber hinaus hält das Sortiment eine große Auswahl namhafter Fahrrad-Hersteller bereit. Erwin Ebeltjes und sein Mitarbeiter verkaufen auch Fahrräder ohne Elektromotor. Ganz neu im Programm sind Kinderfahrräder. Eltern finden darüber hinaus in dem umfangreichen Angebot an Zubehör auch hochwertige Kindersitze, die ohne Montage und mit wenigen Handgriffen am Fahrrad befestigt werden können.

Vor seinem Umzug nach Meppen hatte Erwin Ebeltjes sein Geschäft in der Gemeinde Twist. „Alle Twister fahren Räder von mir“, sagt Ebeltjes mit einem Augenzwinkern und ergänzt: „Nun ist Meppen dran!“