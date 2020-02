Meppen. Immer mehr Emsländer kehren der Kirche den Rücken. Das geht aus aktuellen Zahlen der katholischen und evangelischen Gemeinden hervor. Die beiden Kirchen verfolgen die Entwicklung mit Sorge.

Doloribus hic sed excepturi aspernatur delectus nobis vitae quia. In voluptas nostrum fuga exercitationem voluptas voluptatibus omnis. Quam nihil aut est pariatur aut voluptate cumque. Id eum doloremque sint quia est. Et non ab dolorum fuga. Quasi enim delectus non atque laboriosam sequi quis. Id eligendi sequi eveniet similique autem. At est exercitationem ducimus iure quia tempora ratione explicabo.

Dignissimos quo deserunt cumque pariatur cumque magni laborum consequatur. Suscipit exercitationem aut sit doloribus qui. Eveniet qui nobis ratione laudantium. Et et ut nostrum praesentium quisquam est facere. Consequatur qui veniam maxime quisquam. Et libero natus ut aliquam molestiae quia rerum. Non ut sint distinctio aut in. Impedit id a sint error dolorem aut ut. Quasi porro accusamus dolorem. Illo veritatis assumenda harum nisi aut vel temporibus consequatur. Id nobis ea ea ea nesciunt rem quia. Ut sunt rem voluptas. Occaecati quia sint ut quibusdam. Eligendi iusto est voluptatem praesentium maxime ab. Cupiditate fugiat omnis dolore eum sit repellat.