Wer kann Hinweise auf den Besitzer dieses blauen Mountainbikes geben? Foto: Polizei Meppen

Meppen. Die Meppener Polizei hat in der Nacht zum 23.November 2019 ein blaues Mountainbike an der Bahnhofsunterführung sichergestellt. Möglicherweise steht es in Zusammenhang mit einer Körperverletzung in der Bahnhofstraße.