Meppen: Obergerichtsstraße am 4. Februar halbseitig gesperrt

Aufgrund von Pflasterarbeiten wird die Obergerichtsstraße am 4. Februar halbseitig gesperrt. Foto: Stadt Meppen

Meppen. Am Dienstag, dem 4. Februar, wird ein Teil der Obergerichtsstraße in der Zeit von 8 bis 16 Uhr halbseitig in Fahrtrichtung Burgstraße gesperrt.