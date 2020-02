Meppen. Nach fast 14 Jahren hat der Arbeitskreis Familienforschung der Emsländischen Landschaft Holger Lemmermann aus dem Vorstand verabschiedet. Das Emsland hat stark von der umfangreicher Forschungsarbeit des Sögelers profitiert, stellte der Vorsitzende Dr. Ludwig Remling fest.

