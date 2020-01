Kanalbrücke in Meppen-Hüntel wird gesperrt CC-Editor öffnen

Schilder weisen an der Kanalbrücke in Hüntel auf die bevorstehende eintägige Sperrung hin. Foto: Landkreis Emsland

Meppen. Die Kanalbrücke in Meppen-Hüntel wird am 4. Februar 2020 gesperrt. Grund sind Sanierungsarbeiten am gepflasterten Fahrbahnbereich.