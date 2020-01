Meppen. Neun der insgesamt zehn Acts, die das Programm des Meppener Kleinstadtfestivals 2020 präsentieren werden, stehen bereits fest (wenngleich noch nicht alle öffentlich gemacht wurden). Ein letzter Startplatz ist somit frei; ergattern kann ihn eine Combo aus der Region. Um sie zu ermitteln, wird es einen Bandcontest geben.

