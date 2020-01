Seit vielen Wochen planen und tüfteln die Jahrespraktikanten Marek Wendt (links) und Jasmin Lewandowski sowie Elias Rickermann (angehender Frischespezialist) an ihrem Azubi-Projekt, welches sie von Donnerstag bis Samstag im Marktkauf in Meppen präsentieren wollen. Foto: Harry de Winter

Meppen. Viel Zeit und Arbeit haben die Auszubildenden von Marktkauf in Meppen in ihr Azubi-Projekt 2020 gesteckt. Der Öffentlichkeit präsentieren sie dies nun von Donnerstag bis Samstag in dem Supermarkt. Verschiedene Aktionen haben sie geplant, bei denen es neben Gaumenfreuden auch was zu Entdecken gibt.