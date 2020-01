Meppen. Der finanzstarke Landkreis Emsland will in diesem Jahr wieder mit hohen Investitionen die hiesige Wirtschaft ankurbeln. Das Team um Landrat Marc-André Burgdorf will nach dem Haushaltsentwurf 116,8 Millionen Euro in die Hand nehmen.

Wie bereits im Vorjahr bildet die Wirtschaftsförderung den Schwerpunkt der Investitionen. Nach dem Plan will das Emsland in den kommenden Monaten in diesen Sektor 29,75 Millionen Euro investieren. Wie Landrat Burgdorf sagte, fließen davon allein 23,9 Millionen Euro in den weiteren Breitbandausbau. Der Landkreis strebt eine fast 100-prozentige Versorgung seiner Haushalte und Firmen an und wird dann in dieses Vorhaben 110 Millionen Euro investiert haben. Zusätzlich zu weiteren Industrieansiedlungen (3,65 Millionen Euro) hält der Landkreis bereits in diesem Jahr 2,2 Millionen Euro für die Sanierung der Seeschleuse in Papenburg vor (Gesamtkosten: 21,5 Millionen Euro).

Gelder für Straßenbau

In den Straßenbau fließe 17,93 Millionen Euro. Auch die Schulen sind der Kreisverwaltung in 2020 lieb und teuer. Die Ausgaben für Schulbauten summieren sich auf 12,61 Millionen Euro. Gebaut wird am Gymnasien Haselünne, am Gymnasium Papenburg, an den Berufsbildenden Schulen Meppen und Papenburg sowie an der Gesamtschule Emsland in Lingen. Gleich diverse Schulen erhalten für insgesamt 3,5 Millionen Euro eine bessere digitale Ausstattung.

Kitas werden gefördert

Die hohen Geburten- und Kinderzahlen erfordern ebenfalls ihren Tribut. Den notwendigen Bau und die Erweiterung von Kindertagesstätten und Krippen fördert der Landkreis mit noch einmal 8,2 Millionen Euro. Weitere Gelder von 10,8 Millionen Euro sind für den Sozialbereich und hier überwiegend für die Krankenhäuser (8,55 Millionen Euro) eingeplant. Weiterhin unterstützt Meppen soziale und Gemeinschaftseinrichtungen mit 2,12 Millionen Euro. Aber auch für den Naturschutz stehen in diesem Jahr 11,2 Millionen Euro parat. Dabei geht es u.a. um Ausgleichsmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz wie Neuanpflanzungen und Renaturierungen.

Kultur profitiert

Gebaut wird in diesem Jahr bei vier kulturellen Einrichtungen im Landkreis. Die Summe von 3,54 Millionen Euro fließt fast zur Hälfte in den Neubau des Archäologiemuseums in Meppen. Die Einrichtung wird in Zukunft das Archäologiemuseum Emsland und das Stadtmuseum Meppen beherbergen. Auch im Emslandmuseum in Lingen stehen große Baumaßnahmen an, die der Landkreis mit 1 Million Euro unterstützt. Ähnliches gilt für die Historisch-Ökologische Bildungsstätte in Papenburg (600.000 Euro). Für den geplanten großzügigen Bau eines Besucherzentrums auf Schloss Clemenswerth in Sögel steht für dieses Jahr lediglich 200.000 Euro parat. Dabei soll das Projekt mehrere Millionen Euro kosten. Mit noch einmal 2,88 Millionen Euro finanziert man den Bau des Kreishauses 3 in Meppen auf dem früheren Areal des Kreiswehrersatzamtes.

