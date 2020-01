Jagdkonzert am Sonntag im Saal Kamp in Meppen CC-Editor öffnen

„De Overlopers“ sind seit über 40 Jahren in den Niederlanden eine feste Größe im Bereich des Jagdhornblasens. Im Januar werden sie in Meppen zu sehen und zu hören sein. Foto: Martin Reinholz

Meppen. Einen musikalischen Leckerbissen bietet am Sonntag, 26. Januar, ab 18.30 Uhr im Saal Kamp in Meppen die Jagdhornbläsergruppe Meppen. Karten für die Veranstaltung, die nur alle fünf Jahre stattfindet, sind im Vorverkauf und an der Abendkasse erhältlich.