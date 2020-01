Meppen. Der Vizepräsident des Oberlandesgerichts Oldenburg, Michael Kodde, hat sich beim Amtsgericht Meppen verabschiedet. Er geht nach 37 Dienstjahren als Richter, von denen er 20 Jahre Vizepräsident des OLG war, Ende Januar in den Ruhestand.

