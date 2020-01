Meppen. Über den Tellerrand der schulischen Inhalte im Fach Chemie hinaus schauten 20 talentierte Schülerinnen und Schüler am Gymnasium Marianum in Meppen – und das auf internationalem Universitätsniveau. Die Jungforscher nahmen am Vergleichswettbewerb RACI teil.

Dabei galt es, einen Test mit 30 Multiple-Choice-Aufgaben in einer Stunde zu bearbeiten. Die Fragen, die sich mitunter auf Universitätsniveau bewegten, wurden vom Royal Australian Chemical Institute (RACI) in Melbourne entwickelt, das auch die zentrale Auswertung vornahm. Der Test fand in 20 Ländern weltweit statt - in Deutschland an 120 MINT-EC-Schulen mit insgesamt 1811 Teilnehmern.



Mit insgesamt 20 Jugendlichen konnte das Marianum die Höchstteilnehmerzahl pro Schule stellen, auch wenn der Test freiwillig und am Nachmittag stattfand, also in der Freizeit. Das verdeutlicht laut einer Mitteilung des Marianums die wachsende Begeisterung für die MINT-Fächer, die sicher auch eine Folge der optimalen Unterrichtsmöglichkeiten im neuen Naturwissenschaftsgebäude sei. „In diesem Jahr können wir das erste Mal drei Leistungskurse im Fach Chemie stellen, dazu zwei Grundkurse“, sagt Daniel Bojer, Fachobmann Chemie.

Die Auswertung der Testergebnisse, die kürzlich aus Australien eingetroffen ist, zeigte dann auch sehr erfreuliche Resultate. Dies ist umso bemerkenswerter, weil die Schülerinnen und Schüler durch die Umstellung auf die neunjährige Gymnasialzeit einmalig am Test des höheren Jahrgangs teilnehmen mussten. Mathis Pohlmann konnte ein „Distinction“ erreichen und zählte somit zu den besten 25 Prozent der Teilnehmer. Unter die besten 40 Prozent mit der Auszeichnung „Credit“ schafften es zudem Simon Huy, Katharina Kummer, Lukas Müller und Lars Otten.