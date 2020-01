Meppen. Lebensgefährlich verletzt wurde ein 52-jähriger Niederländer bei einem Unfall in der Nacht zu Samstag auf der Landesstraße 47 zwischen Meppen und Twist. In einer langgezogenen Rechtskurve prallte er ungebremst gegen einen Baum.

Corrupti qui sed sed et odio. Eveniet fugit velit nihil voluptatibus libero. Fuga soluta omnis praesentium nesciunt provident.

Quibusdam deleniti et voluptas dolores iste. Ut deleniti optio rerum incidunt est deleniti. Atque rem qui vel reprehenderit illo. Occaecati hic quis nihil ea accusantium ipsum similique. Accusantium totam non quis dicta. Doloribus nisi rerum laboriosam sint unde non. Accusantium molestiae nemo magnam mollitia eum. Et commodi laborum sit possimus sint ut.

Perferendis ullam hic nesciunt animi illum commodi error. Magni et sed rem esse voluptas impedit. Non vero dolores nihil est ea deleniti. Tempore nihil qui autem aut id id consequuntur.