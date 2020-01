Meppen. Großes Glück hatte eine 33-Jährige aus Haren-Erika. Sie gewann bei der Verlosung "Goldene 7" auf dem Weihnachtsmarkt in Meppen den Hauptpreis, einen VW Up. Den Kleinwagen im Wert von 14.000 Euro nahm sie am Freitag im Autohaus Schwarte entgegen.

