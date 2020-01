Meppen/Berlin. Markus Spieker (Apeldorn), Ramona Harkers (Haselünne) und Catharina Thordsen (Haselünne) sind als Klimapraktiker und Agrar-Scouts auf der Grüne Woche 2020 in Berlin dabei. Dort wollen sie mit den Besuchern der Messe in den Dialog über verantwortungsbewusste Landwirtschaft treten.

Denn der Gesprächsbedarf ist hoch: Neben Tierschutz und Artenvielfalt steht auch der Klimaschutz im Mittelpunkt. Durch die effiziente CO2-Bindung der Pflanzen und den innovativen Technologien trägt die Landwirtschaft aktiv zum Klimaschutz bei, heißt es in einer Pressemitteilung des Landvolks Emsland.

Unter dem Motto „Wir sind die #Klimapraktiker“ gäben insgesamt rund 100 Agrar-Scouts der Modernen Landwirtschaft ein Gesicht. Zwischen dem 17. und 26. Januar 2020 stehen sie den Besuchern in Halle 3.2 als Dialogpartner zur Verfügung. Wie die Landwirtschaft in diesem Bereich Verantwortung übernimmt und welche Lösungsansätze sie entwickelt, können Besucher auf dem Erlebnisbauernhof entdecken. Zusammen mit fast 50 Partnern bieten die Agrar-Scouts und das Forum Moderne Landwirtschaft Antworten auf die Frage, was die Moderne Landwirtschaft für eine klimafreundliche Produktion von Nahrungsmitteln tut.



Mit Verbrauchern ins Gespräch kommen

Spieker fasst die Motivation der drei zusammen: „Auf dem Erlebnisbauernhof habe ich die Möglichkeit, mit dem Verbraucher auf Augenhöhe ins Gespräch zu kommen. Hier können wir uns über die moderne Landwirtschaft unterhalten und uns über gegenseitige Interessen austauschen. Ich freue mich darauf, besser zu verstehen, was den Menschen in den Städten auf dem Herzen liegt und ihnen meine tägliche Arbeit näher zu bringen.“

Viele Verbraucher wissen heute nicht mehr, wie ihre Nahrungsmittel erzeugt werden und wie es auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aussieht. Trotzdem wachse das Bewusstsein für gute Ernährung und der Anspruch an eine klimaschonende Landwirtschaft, die nicht nur in ausreichender Menge erzeugt, sondern nachhaltig und verantwortungsvoll mit Tier und Umwelt umgeht.

Die Internationale Grüne Woche in Berlin zählt zu den weltweit wichtigsten Messen im Bereich Ernährung und Landwirtschaft. Hier bietet sich die perfekte Gelegenheit mit Landwirten in Kontakt zu treten, Fragen zu stellen oder Wünsche und Anregungen zu äußern. Die Agrar-Scouts können hierbei einen persönlichen Eindruck in ihre vielfältigen Arbeitsabläufe auf dem Betrieb geben.

Zur Sache Das Forum Moderne Landwirtschaft Im Forum Moderne Landwirtschaft haben sich Verbände, Organisationen und Unternehmen der Agrarbranche zusammengeschlossen. Ihr gemeinsames Anliegen ist es, über die moderne Landwirtschaft zu informieren und den Dialog zwischen Gesellschaft und Landwirtschaft zu stärken. Diese Aktivitäten finden unter dem Dach der Marke „Unser aller Wissen. Die Moderne Landwirtschaft“ statt. Der Verein zählt aktuell 61 Mitglieder und wird von rund 200 landwirtschaftlichen Betrieben unterstützt.