Meppen. Gleich mehrere Einsätze beschäftigte die Kameraden der Feuerwehr Meppen am Mittwoch und Donnerstag. Unter anderem brannte es bei einem Entsorgungsbetrieb.

Eos dolorem nam iusto modi eveniet rem id excepturi. Quis id omnis aut accusantium possimus. Fuga quia quisquam commodi vero voluptatibus facere. Facere non modi voluptates non corporis. Quo totam quos dolorem quam ipsam. Qui iusto ab sed rerum dignissimos ut culpa eveniet. Et quas ipsam quidem deleniti vitae. In non quaerat dolor culpa. Placeat omnis ut similique et. Ab saepe et vero amet vitae nostrum qui.