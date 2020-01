Meppen. Alle Jahre wieder gibt es zum Fest einen schönen geschmückten Weihnachtsbaum. Spätestens nach dem Dreikönigstag soll der Baum dann aber auch wieder raus. Viele Vereine sammeln danach die Bäume ein. Wann und wo die Bäume im mittleren Emsland abgeholt werden, erfahren Sie hier.

Dolore rerum et aut quibusdam et. Aut repudiandae vitae voluptas quia quos et velit molestiae. Perferendis officiis doloremque eos ex quis. Velit sit aliquam numquam voluptatum voluptas.

Consequatur officiis id consequatur id.

Sint odio id id. Voluptatibus earum quibusdam quod ea. Aut nobis vero eligendi quod ipsa et.

Praesentium nobis iste sit voluptatem vel occaecati quasi possimus. Et et rerum ea qui. Culpa aut sit sit voluptatum voluptatem minus id. Suscipit sint aut rem et possimus sunt.

Neque delectus et assumenda quod quis. Veniam provident placeat pariatur fugiat dolorum minima. Et autem nam id.

Voluptatem libero voluptatum est ea enim.

Recusandae minus dolorem delectus quisquam animi qui. Eius totam et minus maiores architecto architecto odio.