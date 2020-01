Meppen . Ein Ausblick auf die umfangreichen Vorhaben der Stadt während der kommenden zwölf Monate hat bei der 18. Auflage des Neujahrsblasens am historischen Rathaus im Blickpunkt gestanden. Wie immer begleitet von Blasmusik der Radde-Musikers unter Leitung von Andreas Nünning, stimmten sich etwa 250 Teilnehmer auf das Jahr 2020 ein.

