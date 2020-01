Konzert in der Kirche St. Maria-zum-Frieden Meppen CC-Editor öffnen

Gemeinsam eröffneten die Kirchenchöre St. Maria-zum-Frieden und Fullen-Versen das Weihnachtskonzert in der Kirche St. Maria-zum-Frieden. Foto: Pfarreiengemeinschaft Meppen-West

Meppen. So gut besucht, dass es nur noch Stehplätze gab, war das Weihnachtskonzert der Chöre in der Pfarreiengemeinschaft Meppen-West in der Kirche St. Maria-zum-Frieden. Dabei wurden Spenden für die "Esterfelder Freunde", einem Initiativkreis für Menschen mit Behinderungen gesammelt.