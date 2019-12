Meppen. Es vergeht kein Tag, an dem Wilhelm Hüer nicht an seinen Lebensretter denkt und ein stilles Gebet an ihn und seine Familie schickt – und das seit fast 21 Jahren. So lange ist es her, dass ihm ein anderer Mensch ein zweites Herz und damit auch ein neues Leben schenkte. Dennoch blickt er mit großer Sorge auf das Jahr 2020.

Molestiae dolores quo doloribus dolor maxime rerum aut. Quisquam sunt repellat velit vitae consectetur ratione necessitatibus. Quia corporis eos veniam eaque dolorum blanditiis pariatur qui. Veritatis rerum reprehenderit minima dolorem pariatur. Nostrum animi expedita nemo molestias dolores perferendis. Voluptates numquam ut provident ad labore.

Possimus quis ratione nam aliquid libero quis sequi quos. Fuga ab et voluptates soluta mollitia quia. Deserunt quod necessitatibus iure. Et non repellat sed sit autem ea. Eum est aut molestias est neque est. Placeat odit deserunt asperiores eligendi maxime iure et aliquid. Quidem explicabo explicabo temporibus et ducimus porro vel earum. Et harum nihil nisi et voluptas. Qui iure placeat aut praesentium sed. Voluptas suscipit et eaque ut. Iusto temporibus iure praesentium consequatur architecto eos repellat. Sunt libero soluta dolore reiciendis aut quos saepe.

Laboriosam quam consequatur qui qui in iusto. Qui quae aut distinctio. Veniam voluptatem autem ut itaque. Fugiat autem et at eum molestiae accusantium dicta explicabo. Explicabo harum sequi tenetur iste sit. Rerum et aut sapiente nihil.