Meppen. Die Brass Band Berlin begrüßt das neue Jahr am 3. Januar um 20 Uhr im Theater Meppen. Da das Konzert gleichzeitig als Empfang aller Neubürger der Stadt Meppen ist, wird Bürgermeister Helmut Knurbein vor dem Konzert ein Grußwort halten.

Die zehn Musiker um den Bandleader Thomas Hoffmann, im „normalen Leben“ Mitglieder der großen Berliner Orchester, sind allesamt fantastische Solisten und ernten laut einer Pressemitteilung immer großen Beifall. Sie scheuen sich nicht, Wagner oder Bach zu verjazzen. Jeder einzelne zeigt sich am Abend als Perfektionist und Könner auf diversen Instrumenten, mal brav geblasen, mal quer oder gar auf zerteilter Posaune.

Das Konzert ist gespickt mit Gestik, Mimik und Gags. Das pfiffige Ensemble liefert eine Hochleistungs-Darbietung, voll bepackt mit Musik, Humor, und Kabarett. Besonders der Bandleader und Gründer Thomas Hoffmann rast vom Xylophon zum Mikrofon, zurück für einen kurzen Gong oder Glockenschlag, nach vorne zum Erzählen eines Witzes, dann ist ein Schreckschuss fällig oder vielleicht ein quietschendes Entchen, die Heulhupe, Trillerpfeife oder was auch immer. Er zeigt sich als Spaßmacher und Percussionist in Variationen auf einem nicht enden wollenden Arsenal an Instrumenten. Mitreißend, brillant, unvergleichlich.

Karten zum Preis von 25 Euro sind bei der Theatergemeinde Meppen, Kirchstraße 1a, bei der Tourist Info Meppen (TIM) und bei allen Verkaufsstellen der Theatergemeinde, im Internet unter www.theater-meppen.de und telefonisch unter 05931/153378 erhältlich