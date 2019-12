Angebot in Meppen: Nach Zoff an Weihnachten auf zur Beratung CC-Editor öffnen

Die Lebensberater bei der Diakonie (von links): Judith Bojer, Ludger Plogmann und Anja Mählmann. Foto: Reinhard Fanslau

Meppen. In den vergangenen beiden Jahren war es so, dass speziell nach Weihnachten mehr Leute hilfesuchend zu ihr kommen als in der restlichen Zeit des Jahres. Das sagt Judith Bojer, Paar- und Lebensberaterin der Beratungsstelle des Diakonischen Werks in der Schützenstraße 16 in Meppen.