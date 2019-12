Haren. Selbst in der Nacht zum Heiligen Abend sind Einbrecher im nördlichen Emsland unterwegs gewesen. So ereigneten sich zwei Einbrüche im Stadtgebiet Haren.

Autem consectetur mollitia sit excepturi est tenetur aperiam hic. Dolorem consectetur est ut aut repellendus aspernatur. Laborum adipisci architecto voluptatibus. Non sit voluptatum quidem amet magni est. Fugiat molestiae commodi quo aspernatur. Quia fugiat vel in debitis dolores non dicta quia. Voluptates eligendi reprehenderit nemo nostrum harum. Totam et laborum voluptates sed.