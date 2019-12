Symbolfoto: Felix Hörhager/dpa

Meppen/Twist. Am frühen Sonntagmorgen wurde eine 54-jährige Taxifahrerin von einem unbekannten Fahrgast mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Der Mann war gegen 4.30 Uhr im Meppener Bermudadreieck in das Taxi eingestiegen und gab an, nach Hesepe gebracht werden zu wollen.