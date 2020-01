Meppen. Einen musikalischen Leckerbissen bietet am Sonntag, 26. Januar 2020, ab 18.30 Uhr im Saal Kamp in Meppen die Jagdhornbläsergruppe Meppen. Karten für die besondere Veranstaltung, die nur alle fünf Jahre stattfindet, sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.

