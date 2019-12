Zwei Bildschirme pro Arbeitsplatz sollen auch bald in der Kreisverwaltung Emsland die Regel sein. Foto: Michael Gründel

Meppen . Während gerade in Industriebetrieben das papierlose Büro bereits weitgehend gelebte Praxis ist, geht in emsländischen Behörden die gute alte Akte noch vielerorts um. Dies will Kreisrat Michael Steffens in der Kreisverwaltung und im Verbund auch in den 19 emsländischen Kommunen komplett ändern.