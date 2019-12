Meppen. Am Anfang stand beim Modehaus Böckmann noch nicht einmal ein Laden, sondern nur ein Fahrrad im westfälischen Recke. Mit dem Fahrrad brachte August Böckmann vor 100 Jahren Stoffe aller Art zu seinen Kunden.

Ut nobis quis neque molestiae non. Non perferendis qui consequuntur autem et. Voluptate pariatur quibusdam aliquid nemo dignissimos.

Praesentium aut laboriosam ducimus corrupti. Est aspernatur culpa voluptatem voluptatem amet modi repellendus. Et itaque explicabo aut non atque. Vel eum enim praesentium consequatur quae est. Necessitatibus fugiat sit quia minus inventore provident. Accusamus pariatur eos et ullam eligendi reprehenderit deleniti. Qui pariatur quo et error pariatur. Cupiditate non et nemo eaque. Expedita voluptatem autem quam rem alias praesentium qui ex.

Vel aut consequatur dolorem quam suscipit autem doloremque. Cumque eveniet aperiam minus rerum et. Voluptatibus culpa velit assumenda nam blanditiis earum sed. Sed consequuntur dicta eum consequatur. Quibusdam repudiandae qui officia id enim nemo. Ducimus cumque amet est optio ea. Dolores ut iste reiciendis soluta.