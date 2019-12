Meppen/Osnabrück. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat Anklage gegen einen 29-jährigen Emsländer erhoben. Dem Mann wird vorgeworfen, unberechtigter Weise mit einem Doktortitel aufgetreten zu sein.

Wie es in der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Osnabrück heißt, soll der 29-Jährige seit 2017 in zahlreichen Pressemitteilungen seines Unternehmens, auf öffentlichen Veranstaltungen und in Berichten überregionaler Medien mit einem Doktortitel aufgetreten zu sein. Hier gab er sich als international operierender Investor aus. Nach dem Ergebnis der Ermittlungen habe er nie ein Promotionsverfahren erfolgreich absolviert und sei demnach nicht berechtigt, einen Doktortitel zu führen.

Im Falle einer Verurteilung drohe dem Angeschuldigten wegen Missbrauchs von Titeln eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe. Das Amtsgericht habe noch nicht über die Eröffnung des Hauptverfahrens entschieden.