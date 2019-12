Meppen. Der Caritas Pflegedienst Emsland-Mitte hat den Niedersächsischen Gesundheitspreis von der Sozialministerin Carola Reimann überreicht bekommen. Mit guten Ideen hat das Unternehmen die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter gesteigert.

Die Ministerin würdigte das Projekt „Help4work“ in der Kategorie 2 „Neue Wege in Gesundheitsberufen“. Denn Mitarbeiter des Caritas-Pflegedienstes können damit auf Hilfen vertrauen, die ihre Gesundheit und Arbeitszufriedenheit fördern und eine fachliche Begleitung in außergewöhnlichen Situationen sicherstellt. "Ich bin begeistert von der Ideenvielfalt der eingereichten und ausgezeichneten Projekte. So können und müssen präventive, gesundheitsfördernde und -versorgende Modelle aussehen“, sagte Sozialministerin Reimann während einer Feierstunde in Hannover.

„Innovative Arbeitsmodelle zeichnet die Kategorie 'Arbeitsformen – Neue Wege für Gesundheitsberufe aus'“, meint der Laudator und stellvertretende Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen, Jörg Berling. Er unterstrich, wie wichtig das Projekt „Help4Work“ ist: „Das Projekt setzt direkt bei der konkreten Arbeitssituation in der ambulanten Pflege an“, stellte Berling fest.

Der Geschäftsführer vom Caritas Pflegedienst Emsland-Mitte Marcus Drees beschrieb das Projekt: „Ziel ist es, die Potentiale moderner Arbeitsmittel so zu nutzen, dass Mitarbeiter entlastet werden und eine bessere Vereinbarkeit von familiärer und beruflicher Arbeit möglich ist“. So setze der Caritas-Pflegedienst Emsland-Mitte zur Dokumentation und Kommunikation in besonderen medizinischen Situationen mit anderen Fachkräften oder Spezialisten iPads mit Fachapplikationen (Apps) ein. Die Pflegeplanung und Dokumentation können Fachkräfte nun aus dem Homeoffice führen.

„Wir leben im ländlichen Raum, wo aufgrund großer Entfernungen ein fachlicher Austausch und gut funktionierende Zusammenarbeit in kleinen, autonomen Teams mit Help4work ermöglicht wird“, sagte Drees. Nach seinen Worten gibt es trotz der neuen digitalen Hilfsmittel jedoch weiterhin regelmäßige Dienstbesprechungen. Das Tablet helfe aber auf schnellstem Weg beim interdisziplinären Austausch und ermögliche eine zeitlich flexible Gestaltung bei der Dokumentation und Pflegeplanung.

„Die Teilhabe und damit die Wertschätzung von Mitarbeitern durch den Zugang zu aktuellen Informationen ist gerade im ambulanten Bereich eine besondere Herausforderung und von elementarer Bedeutung. Denn trotz der räumlichen Distanzen werden die täglichen Herausforderungen auf viele Schultern verteilt“, berichtet Pflegedienstleiterin Gabriele Fehnker. Sie machte deutlich, dass trotz aller Digitalisierungsoptionen der Mensch im Mittelpunkt stehen müsse. Daher sei die Caritas-Jahreskampagne 2019 mit dem Leitsatz „Sozial braucht digital“ eine gute Möglichkeit, die digitale Transformation für Menschen positiv zu gestalten.

Das Projekt „Help4work“ wurde vom Caritas-Pflegedienst Emsland-Mitte im Jahr 2017 gemeinsam mit dem LivingLab sowie einer Förderung durch das Land Niedersachsen ins Leben gerufen. Nach dem Abschluss der Pilotphase kommen die Tablets inzwischen flächendeckend zum Einsatz. Das Living Lab ist eine Kooperation von Bistum, Landkreis Osnabrück, Uni und Hochschule Osnabrück. Ziel ist die Entwicklung zukunftsweisender Konzepte für das Leben und die Pflege im Alter.