Meppen. Seit rund zwei Wochen bereichert das P1 die Modegeschäft-Landschaft im Herzen der Innenstadt von Meppen. In den ehemaligen Räumlichkeiten von „Madison“ am Markt 31 heißen Kathrin Janning und ihr Team ihre Kundinnen willkommen.

Die vergangenen Wochen waren für die 30-jährige Jungunternehmerin turbulent – mit Happy End. Kathrin Janning war im Einkauf beim Unternehmen Madison tätig und zeitgleich auch in der Filiale in Nordhorn eingesetzt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Nach Bekanntgabe der Firmeninsolvenz wurde ihr die Geschäftsführung des neuen Modegeschäftes P1 in Meppen angeboten. „Es kam völlig überraschend“, sagte Janning, aber gezögert habe sie bei der Entscheidung nicht. „Durch meine Tätigkeit im Einkauf und als Verkaufsberaterin konnte ich einschätzen, worauf ich mich einlasse.“

Beliebte Marken auf 200 Quadratmetern

Das P1 führt auf rund 200 Quadratmetern Verkaufsfläche verschiedene, beliebte Marken, wie Only, Hailey‘s, Pieces, Vila, TaraM und Only Carmakoma bis Größe 48. „Wir freuen uns natürlich sehr, dass das Ladenlokal direkt neu besetzt und die Angebotspalette enorm erweitert wurde“, sagte Citymanagerin Janine Baalmann. Der Schritt in die Selbstständigkeit sei immer mutig – und wurde im Fall von Kathrin Janning umgehend mit tollen Umsatzzahlen direkt zu Beginn honoriert. Besonders stolz und froh ist sie darüber, dass sie die ehemalige Madison-Filialleiterin Ramona Paust als ihre Stellvertreterin sowie eine Madison-Verkaufsberaterin, Annabelle Specker, übernehmen konnte. Die Shopping-Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag, 10 bis 18.30 Uhr, und Samstag, 10 bis 18 Uhr.