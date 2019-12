Neues Meppener Logo ist überfällig

Meppen. Bereits 28 Jahre alt ist das Logo der Stadt Meppen. Hand aufs Herz, hätten Sie gewusst, dass der Slogan „Meppen – immer mittendrin“ lautet. Ein gutes Zeichen dafür, dass es nicht funktioniert.

Facere officia quos corporis commodi possimus voluptas voluptatem. Sed et repellat dolores ut deleniti consequatur. Commodi ut non quia et in id. Vel consequuntur accusamus et quae temporibus. Omnis nam est sequi consequatur quia. Et maxime asperiores molestiae. Voluptatem alias dolor cumque et.

Quo cumque cum modi aut rerum voluptates. Quia vitae cupiditate dolorum quia. Voluptatem mollitia ea qui sunt eos non. Cupiditate placeat eum voluptas in. Consectetur dolorum nam natus molestiae. Qui accusantium vel aut excepturi adipisci odio. Voluptatem ut repudiandae minima.