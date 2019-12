Meppen. Mit zwei Weihnachtsliedern, Cover-Songs und ihrer eigenen Single "What Eyes Cannot See" verführte Bahar Kizil die MEP-Besucher dazu, stehen zu bleiben und zu lauschen.

Dass Bahar Kizil eine volltönende Stimme hat, musste sie nicht mehr beweisen. Begleitet wurde sie von Jakob Kleij auf der Akustikgitarre, die dieser Stimme Raum ließ, ihre Wirkung zu entfalten. Mit "All I want for Christmas" und "White Christmas" lieferte die Sängerin mit türkischen Wurzeln zwei Klassiker.

Von einer ganz neuen Seite zeigte sie ihre Single "What Eyes Cannot See" ohne die Klavierstimme. Auch wenn kaum jemand extra in das Einkaufszentrum gekommen war, um sie zu sehen – die, die schon da waren, blieben gerne stehen. Knapp eine Stunde lang bot sie am Freitagnachmittag musikalische Unterhaltung.



In der fünften Staffel der Castingshow "Popstars" setzte sich Kizil gegen mehr als 5000 Bewerberinnen durch und zog Ende 2006 in die dreiköpfige Band Monrose ein, zusammen mit Mandy Capristo und Senna Guennour. Die erste Single "Shame" brach daraufhin in der ersten Woche nach seiner Veröffentlichung die deutschen Download-Rekorde. Weitere Nummer-Eins-Hits wie "Hot Summer" folgten. Nach vier Studioalben trennte sich das Trio im Jahre 2010. Seither war Kizil in Fernsehsendungen wie "Promi Shopping Queen" oder "Dance Dance Dance" zu sehen. In diesem Jahr gab sie die Gründung ihrer Band Traumfrequenz bekannt. Die erste Single "Ohne Dich" wurde im Februar veröffentlicht.