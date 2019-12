Meppen. Der Edeka-Markt in der MEP in Meppen schließt bekanntlich zum Jahresende. Doch schon jetzt gibt es Lücken in dem Sortiment des Supermarktes. Ist das so gewollt und wird es noch einen Ausverkauf mit reduzierten Preisen geben? Droht nun ein weiterer Leerstand oder gibt es einen Nachmieter?

Schon im September 2017 wurde bekannt, dass Edeka seine Filiale in der MEP schließen wollte. Da jedoch der Mietvertrag für zehn Jahre abgeschlossen war, folgte ein Rechtsstreit mit der Centim Centermanagement- und Immobilienverwaltungsgesellschaft, da diese einen ihrer Hauptmieter nicht verlieren wollte. Am Ende unterlag das Lebensmittelunternehmen vor dem Landgericht Osnabrück und musste die Geschäfte dort weiterführen.

MEP-Filiale läuft nicht

Begründet wird der Auszugswunsch von Edeka stets durch wirtschaftliche Gründe. Schon bei der Gerichtsverhandlung wurde deutlich, dass die Filiale nicht so laufe wie gewünscht. Hinter den Kulissen schien man sich aber geeinigt zu haben, zum Jahresende 2019 und damit deutlich vor dem im Mietvertrag vereinbartem Jahr 2023 die Mall in Meppen verlassen zu können.

Leere Regale

Nun rückt das Auszugsdatum immer näher. Am 31. Dezember wird beim Edeka in der MEP zum letzten Mal der Schlüssel umgedreht. Das bestätigte auf Nachfrage die Zentrale des Lebensmittelunternehmens mit Sitz in Minden. Wer aktuell die Filiale in dem Einkaufszentrum aufsucht erkennt, dass schon jetzt das Sortiment Stück für Stück reduziert und zum Teil Regale nicht mehr aufgefüllt wurden. So fehlen fast gänzlich weihnachtliche Produkte wie zum Beispiel Schokolade. Warum das so ist, beantwortete das Unternehmen auf Nachfrage nicht. Allerdings teilte man mit, dass es ab den 16. Dezember einen reduzierten Abverkauf geben soll. Für Schnäppchenjäger sollte also das ein oder andere Angebot geben.

Mitarbeiter an andere Standorte

Doch wie steht es um die Mitarbeiter in der MEP-Filiale? Hierzu erklärte Edeka, dass der überwiegende Teil an anderen Standorten übernommen werden konnte. Genaue Zahlen nannte man aber nicht. Auch nicht, an welche Standorte die Mitarbeitern wechseln konnten.

Keine Auskünfte zu Nachmietern

Wie es nun mit der frei werdenden Fläche des Lebensmittelmarktes weitergehe und ob nun ein weiterer Leerstand drohe, wollte das Management der MEP nicht kommentieren. Man wolle sich noch nicht der Öffentlichkeit gegenüber, welcher Mieter der Edeka folgen werde, positionieren. Die MEP befinde in einer sehr intensiven Entwicklungsphase. Dementsprechend wolle man laufende Verhandlungen nicht durch Pressedarstellungen stören.