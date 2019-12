Sie organisieren das erste BarCamp, v.l.: Franciskus van den Berghe, Franz Albers und Timo Berghoff. Foto: Tobias Böckermann

Meppen. Die Digitalisierung des Schulunterrichts ist in vollem Gange. Aber oftmals fehlt es noch an guten Konzepten für die Umsetzung oder es hakt an der Technik. Um das zu verbessern, veranstalten drei emsländische Gymnasien eine Fortbildung für Lehrer – und zwar in einer neuen Form.