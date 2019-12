Meppen. Über mangelnde Arbeit könne sich Dirk und Doris Hartmann derzeit nicht beklagen. Die beiden unterstützen das Christkind und den Weihnachtsmann im Weihnachtspostamt des Freiwilligenzentrums Meppen. Täglich erhalten sie Briefe aus der gesamten Region. Sorgen, Nöte als auch Dankesworte sind darin zu lesen.

