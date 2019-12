Sparkasse Emsland bietet jetzt Apple Pay an CC-Editor öffnen

Meppen. Bezahlen einfach mit dem iPhone, Apple Watch oder dem iPad? Neben einer App für Android-Handys bieten die Sparkassen ihren Kunden ab jetzt auch Apple Pay an. Damit haben Kunden eine weitere Möglichkeit in Geschäften, in Apps und auf Websites schnell und bequem zu bezahlen.