pm. Das schönste Kinderlächeln hat die DAK-Gesundheit während der Herbstkirmes in Meppen gesucht - und nun gefunden.

Aus etwa 80 Kindern im Alter bis 11 Jahren stach nun Mira Goecke aus Meppen als strahlende Siegerin hervor. Ihr Foto wurde beim Fotowettbewerb der DAK von der Mehrheit der Meppener beim öffentlichen Voting zum Sieger gekürt.

Als Preis übergab jetzt Kai Henneborn einen Jahres-Gutschein für den Indoorspielepark Plopsar in Coevorden. Der zweite Preis ging an Lena Dimitrit aus Meppen und sie erhielt einen Gutschein von Wöbker. Der dritte Platz ging an Hendrik Wessels aus Haren, der einen Kino-Gutschein überreicht bekam.



Die gerahmten und ebenfalls an die drei kleinen Gewinner überreichten Fotos entstanden während der Fotoaktion in Zusammenarbeit mit der Fotografin Simone Reikauf vom Fotostudio in der MEP. Zahlreiche Eltern ließen an diesem Tag ihren Nachwuchs ablichten. Alle entstandenen Fotos können ab jetzt bei der DAK-Gesundheit in Meppen kostenfrei abgeholt werden.

"Wir freuen uns, dass die Aktion so großen Anklang fand. Das Lachen der Kinder sollte uns immer daran erinnern, dass Glück und Gesundheit fast unzertrennlich sind," sagt Kai Henneborn (DAK). Die Eltern und Gewinner jedenfalls strahlten vor Glück.