Meppen. Waren bestellt, nicht bezahlt und stattdessen weiter verkauft, dafür ist eine Betrügerin vom Amtsgericht Meppen zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Ein Geständnis milderte das Urteil.

Die Anklage legte der gelernten Bürokauffrau aus Haren neun Betrugsfälle zur Last. Sie hatte in der Zeit zwischen November 2018 und Mai 2019 bei unterschiedlichen Firmen Bekleidung im Wert von fast 6000 Euro bestellt. Aufgrund ihrer Arbeitslosigkeit war sie aber nicht in der Lage, die Waren zu bezahlen. Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass die Frau die Kleidung weiter veräußerte und sich damit Geld dazu verdiente.

Die 37-Jährige zeigte sich geständig. Mit dem Gläubiger habe sie eine Rückzahlung bis Ende Januar vereinbar und werde bis dann ihre Schulden beglichen haben. Zur Tatzeit habe sie noch einen Freund gehabt, der sie unterstützen wollte, dies aber dann doch nicht tat und sie die bestellte Kleidung allein zahlen musste.

In ihrem Strafregisterauszug fanden sich zwei einschlägige Eintragungen. Kurz nach ihrer letzten Verurteilung beging sie erneut die jetzt angeklagten Betrügereien.

In ihrem Plädoyer stellte die Staatsanwältin fest, dass sie das Geständnis der Angeklagten zu ihrem Gunsten bewerte. Allerdings, so die Staatsanwältin weiter, komme sie nicht umhin auch ihre Vorstrafen zu bewerten, diese würden jedoch schwer ins Gewicht fallen, da die Angeklagte kurz nach den Verurteilungen zu Geldstrafen wieder straffällig wurde. Außerdem sah sie es als erwiesen an, dass die Harenerin die Kleidung weiter verkaufte und somit gewerbsmäßig handelte. Sie beantragte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten. Sie sei der Meinung, dass diese zur Bewährung auf drei Jahre ausgesetzt werden könne. Weiter beantragte sie den Geldwert von circa 6000 Euro einzuziehen. Sollte die Angeklagte, wie vorgetragen, ihre Schulden an den Gläubiger begleichen, könne man davon absehen.

Der Verteidiger schloss sich im Wesentlichen der Staatsanwältin an und stellte die Strafzumessung, die er für zu hoch hielt, in das Ermessen des Gerichts. Der Richter folgte den Anträgen und verurteilte die Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten auf drei Jahre Bewährung. Er stellte ihr für diese Zeit einen Bewährungshelfer zur Seite. In seiner Begründung ließ der Richter keinen Zweifel daran, dass die Angeklagte, sollte sie erneut Straftaten begehen, ins Gefängnis müsse.

Die Angeklagte versprach, nicht wieder straffällig zu werden und nahm das Urteil an. Sie hat die Kosten des Verfahrens zu tragen, da sie verurteilt wurde.