Besuchten die Alte Schule: Carsten Bertke, Fachbereich Hochbau, Dr. Hubert Kruse, Ortsvorsteher Bokeloh, Andrea Büring, Fachbereich Stadtplanung, Klaus Dühnen, Vorsitzender des TIM e.V., Landrat Marc-André Burgdorf, Bürgermeister Helmut Knurbein, Martina Cordes, Amt für regionale Landesentwicklung, und Anneliese Arling, Fachbereich Stadtplanung, Alexander Kunz, LAG Hasetal. Foto: Stadt Meppen

Meppen. Wer in der Alten Schule in Meppen-Bokeloh noch die Schulbank gedrückt hat, muss nicht länger nur in Erinnerungen schwelgen. Die Stadt Meppen hat das Gebäude für mehr als 40.000 Euro saniert – inklusive der traditionellen Schulbänke.