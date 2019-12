Stephanie Kok, Christina Kok und Dirk Assen überreichen den Scheck an Heike Weßling (v.l.). Foto: Gerd Mecklenborg

Meppen. Auch in diesem Jahr verzichtet die Geschäftsführung auf Weihnachtspräsente für Kunden und investiert das Geld in die Kinderkrebshilfe: Seit mehreren Jahren spendet der Schrott- und Metallrecyclinghof Blaak, ansässig im Meppener Stadtteil Nödike, 2.500 Euro an die Kinderkrebshilfe in Münster.