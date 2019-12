Meppen. Seit 2012 leitet Kreisrätin Sigrid Kraujuttis als Dezernentin den Bereich Soziales, Jugend und Gesundheit des Landkreises Emsland. Die 50-Jägrige soll am Montag (9. Dezember) für weitere acht Jahre vom Kreistag bestätigt werden.

