Meppen. Der Verein EmsNetWork aus Meppen will regionalen Unternehmen eine Gemeinschaft zum Ausstausch bieten, in der Konkurrenz keine Rolle spielt. 27 Firmen aus dem Emsland und der Grafschaft Bentheim sind dort vertreten.

„Als im Herbst 2017 die Idee entstand, ein weiteres Unternehmernetzwerk zu gründen, das neben dem Netzwerken auch die persönliche Unterstützung und das Miteinander gewährleisten sollte, fragte ich mich, braucht und will die Unternehmerschaft das überhaupt?“, erklärte der bisherige und neue Vorsitzende Heinz-Hermann Over im Rahmen der Jahreshauptversammlung.

Erfahrungen aus vielen anderen Vereinen und Netzwerken ließen den Schluss zu, dass es eher darum ging, seinen persönlichen Vorteil zu finden und nicht für die Gemeinschaft und das einzelne Mitglied da zu sein und es zu unterstützen, so Over weiter. „Insofern war uns wichtig, keine interne Konkurrenz zu schaffen, also durfte jeweils jedes Fachgebiet oder Gewerk nur einmal vertreten sein, dies würde eine Homogenität erzeugen,“ erklärte Over weiter.

Aber neben der geschäftlichen Unterstützung durch Empfehlungen und eigenen Beauftragungen lag den Vereinsgründern am Herzen, auch den Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, sich selber zu präsentieren durch Vorträge und Betriebsbesichtigungen, ergänzte der stellvertretende Vorsitzende Mathias Erdmann. Das gesamte Konzept wurde durch externe Redner und diverse Veranstaltungen abgerundet, berichtete Erdmann weiter. Aber auch die Geselligkeit durch gemeinsames Feiern sei nicht zu kurz gekommen.

27 Fachrichtungen vertreten

Nach nur zwei Jahren des Bestehens beinhaltet der Verein EmsNetWork nun 27 verschiedene Fachrichtungen und Gewerke und wächst ständig durch neue Mitgliederanfragen, die natürlich um das Konzept nicht zu gefährden, intensiv geprüft werden, sagte Vorsitzender Over. "Wir werden sicherlich irgendwann an unsere Grenzen stoßen, da es ja eine in sich geschlossene Gruppe bleiben soll, aber wir planen im Moment noch zu wachsen, um noch weiteren Unternehmern die Möglichkeit zu geben ein Teil unsere Idee zu werden, ein Team ein gemeinsames Ziel", so das Fazit des alten und neuen Vorsitzenden Heinz-Hermann Over.

Neben Over wurden Mathias Erdmann als stellvertretender Vorsitzender und Carsten Paul als Schatzmeister in ihren Ämtern bestätigt. Neu in den Vorstand gewählt wurden Michael Ströer und Daniel Wessels als Beisitzer und Juri Juros als Schriftführer.