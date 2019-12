Meppen. Advent und Dezember stehen noch auf eins, da sorgt das „2. Meppener Weihnachtskonzert“ bereits für fantastische Vorweihnachtsstimmung. Eine beachtliche Zahl an Mitwirkenden hat sich auf der Bühne des Meppener Theaters eingerichtet zu diesem Benefizkonzert zugunsten der Telefonseelsorge Emsland/Grafschaft Bentheim.

Gemeinsam bescheren sie dem restlos ausverkauften Haus ein abwechslungsreiches, ein stimmungsvolles und ein bewegend herzliches Programm, das in ein großes gemeinschaftliches und beseeltes Singen mündet. Und so wird es wohl manch einem Hörer mit Lust noch einige Zeit in den Ohren klingen.

Kurzweilig moderiert von Jens Menke bietet sich ein pralles Musikprogramm, das sich beinahe ausnahmslos dem Weihnachtsthema widmet. Poppig, rockig, spaßig oder anrührend kommen die Songs über die Bühnenkante. Und ja, wir haben Lust darauf. Nur (sei es gedankt und gepriesen) „Last Christmas“ war nicht dabei.

Ein Projektchor, der schon mit seinen beinahe 60 Stimmen sehr beeindruckt, kann schon mitreißen und bezaubern. Es ist eine Wonne zu erleben, welchen ansteckenden Geist sein Leiter, Jason Weaver den Sängern hier einpflanzt und mit welchem Enthusiasmus hier gesungen wird.



Eine Projektband um den Theatergemeindechef Arnold Terborg ‚(am Schlagzeug) zeigt sich als hervorragende Begleitung für die beiden exzellenten Gesangssolisten Elena Fehrmann und Christopher Held. Manche Songs aus Christmas-Charts und Musicals verwöhnen das begeisterte Publikum. Unterstützung bieten hier neben den Geigern Finn und Lukas und Helmut Korte an der Blockflöte immer wieder auch sechs singende Mädels vom „Jugendausschuss der Freilichtbühne“.

Diesen gehören die bewegenden Eröffnungssongs. Leider sind diese nur mit einem Playback begleitet. Das ist etwas schade, denn es schmälert den Genuss und ist auch gar nicht nötig, bei einem solchem Aufgebot an Musikern.

So einige Unterstützung aus der Konserve gönnt sich auch die auch die Band „SuSe“, die den Zweiten Akt mit rockig röhrigem Christmas-Sound eröffnet. Ein Schwall der Begeisterung kommt ihnen entgegen.

Als „Stargast“ angekündigt bringt der Singer Songwriter mit „In the bleak midwinter“ eine anrührende Ballade zu Gehör.

Mit verstimmter Gitarre und in vorzüglichem Französisch und klangschöner Stimme singt Ludger Plogmann sehr nahegehend von „Joseph“. Als Geschäftsführer der TelefonSeelsorge Emsland/Grafschaft Bentheim e.V. darf er an diesem Abend einen Scheck über 11000,- € entgegennehmen, überreicht von Jens Menke und dem Schirmherrn des Abends, Landrat Marc-André Burgdorf. Geld, das die TelefonSeelsorge sehr gut gebrauchen kann.

Und so ist die Freude am Ende dieses herzlichen Abends wohl auf allen Seiten groß, als beschlossen wird, dass es im nächsten Jahr unbedingt ein 3. Weihnachtskonzert geben muss.

So stimmen zum Abschied alle Beteiligten und auch das Publikum freudig ein zu dem gemeinsamen Abschlusslied: „Feliz Navidad“. Ganz toller Abend, ein Fest, eine gute Tat! Glückwunsch und Dank dafür.