Fahrradwurf beendet Streit zwischen zwei Männern in Meppen

Das Messer seines Kontrahenten versuchte ein Mann am vergangenen Donnerstag mit einem Fahrrad abzuwehren. Foto: Imago Images

Meppen. Am vergangenen Donnerstag kam es in Meppen in der Zeit von 19 bis ca. 19.45 Uhr auf dem Kaufland-Parkplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei diente ein Fahrrad als Wurfgeschoss.